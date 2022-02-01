Госдолг Армении пересек “красную черту”

В конце 2021 года государственный долг Армении составил 9 млрд 226 млн долларов США, увеличившись за год на 1 млрд 257 млн долларов, или на 15.8%, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По последним данным министерства финансов, в 2021 году госдолг вырос как за счет внутреннего, так и внешнего долга. При этом внутренний долг увеличивался быстрее внешнего.

Так, по положению на конец 2021 г. внешний долг Армении, подавляющая часть которого образована за счет кредитов иностранных государств и организаций, составил 6 млрд 643 млн, что на 583 млн, или на 9.6%, превышает аналогичный показатель 2020 года.

В структуре внешнего долга 6 млрд 185 млн долларов составляет долг правительства. За год эта сумма выросла на 585 млн, или на 10.5%. Часть внешнего долга - около 458 млн долларов, который приходится на долю Центрального банка РА, в течение года уменьшился на 0,5%.

По состоянию на конец 2021 года внутренний государственный долг составил 2 млрд 583 млн долларов США, что по сравнению с тем же периодом 2020 г. было больше на 674 млн долларов, или на 35.3%. Внутренний долг образуется в основном за счет приобретения резидентами государственных казначейских облигаций.

Для осуществления запланированных бюджетом расходов правительство Армении периодически берет в долг у иностранных государств и организаций, однако налоговых отчислений и других поступающих сумм оказывается недостаточно. В результате периодически возникающих социально-экономических шоковых ситуаций привлечение долга получает все более широкий размах. В связи с этим за последние десять лет государственный долг Армении удвоился, став большим бременем для экономики и граждан страны.

При этом если за последние десять лет внешний долг РА увеличился почти в два раза, то внутренний долг - в пять раз.

О намерении увеличить вес внутреннего долга в структуре госдолга Армении заявляло еще прежнее правительство. Наиболее ощутимо эта тенденция начала проявляться с 2016 года.

Увеличение веса внутреннего долга обусловлено в основном тем, что он обслуживается в драмах РА и не подвергается негативному воздействию колебания курса драма по отношению к доллару.

И хотя увеличение веса внутреннего долга уменьшает риски колебаний валюты, с другой стороны, это приводит к увеличению государственного долга, так как процентные ставки по внутреннему долгу, как правило, выше, чем по внешнему.

По данным минфина, в 2012 году на погашение только процентов по государственному долгу из госбюджета Армении было выделено 180․8 млрд драмов. 108․3 млрд от общей суммы было направлено на погашение процентов по внутреннему, а 72․5 млрд - на погашение процентов по внешнему долгу.

Сумма, выделяемая на проценты по долгу, оказалась на 16.1 млрд драмов, или на 8․9%, больше, чем в 2020 г.

Параллельно увеличению госдолга каждый год растут также проценты. На сегодняшний день только проценты по долгу "отнимают" около 10% расходов бюджета.

Согласно данным на конец 2021 года, долг правительства составит 60․8% от ВВП. Если сравнить с показателем 2020 г. - 63.5%, то это меньше на 2.7%.

С 2020 года государственный долг правительства Армении пересек "красную черту", то есть превысил 60% ВВП, что означает нарушение золотого правила налогово-бюджетной политики.