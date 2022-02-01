В Беларуси врачи смогут поставить коронавирус без ПЦР-теста

Врачи смогут ставить диагноз коронавирус без ПЦР-теста в Беларуси, достаточно будет клинических или рентген-томографических данных. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поясняется, что подтвердить заражение COVID-19 получится без проведения обязательного ПЦР-тестирования или антиген-тестирования на амбулаторном этапе.

"Исключение составляют те случаи, когда требуется госпитализация пациента в стационар. Приказ № 108 подписан в Министерстве здравоохранения 31 января 2022 года", - пояснили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что сейчас в Беларуси чаще всего фиксируется вирус SARS-CoV-2.

"Результат лабораторного теста на COVID-19 никак не сказывается на лечении. Этиотропного лечения от коронавирусной инфекции как такового нет", - подчеркнули в министерстве.

В Беларуси решили отказаться от экспресс-тестирования, чтобы снизить риски заражения острыми респираторными инфекциями при визите в поликлиники.