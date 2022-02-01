https://news.day.az/world/1431693.html Улицы турецкого города превратились в снежные трассы - ВИДЕО
Улицы турецкого города превратились в снежные трассы - ВИДЕО
Снегопад превратил улицы в пригороде турецкого города Бингёль в настоящие снежные трассы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, на радость детям, которые теперь используют их для катания на санках. В то время как пожарный в другом турецком городе Токат спас котенка, забравшегося на рекламный столб. Прохожие, услышав мяуканье на 15-метровой высоте, вызвали службу спасения, которая помогла маленькому пушистому скалолазу спуститься с небес на землю.
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