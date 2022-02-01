Хуситы разбомбили командный штаб сил ОАЭ

Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало баллистической ракетой оперативный штаб вооруженной группировки под командованием Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в провинции Шабва.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель ВС мятежников генерал Яхья Сариа.

"Удару подвергся осуществляющий командование в боестолкновениях в Шабве оперативный штаб эмиратского врага и его наемников, - сказал он. - Цель была поражена посредством баллистической ракеты, что привело к большому числу погибших и раненых в их рядах, в том числе среди эмиратцев".

Аравийская коалиция под командованием Саудовской Аравии и представители ОАЭ пока не комментируют эту информацию.