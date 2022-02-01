https://news.day.az/world/1431734.html Евросоюз унифицировал форму COVID-сертификатов
Евросоюз унифицировал форму COVID-сертификатов
Евросоюз (ЕС) унифицировал действие сертификатов вакцинации для международных поездок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Еврокомиссию (ЕК), передает Day.Az.
Согласно новым правилам, зеленый цифровой COVID-сертификат будет действовать в течение девяти месяцев после получения второй дозы вакцины от коронавируса, рассказали в ЕК.
Уточняется, что "этот стандартизированный период не распространяется на бустерные дозы", на которые в разных европейских странах действуют свои правила.
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