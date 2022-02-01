Евросоюз унифицировал форму COVID-сертификатов

Евросоюз (ЕС) унифицировал действие сертификатов вакцинации для международных поездок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Еврокомиссию (ЕК), передает Day.Az.

Согласно новым правилам, зеленый цифровой COVID-сертификат будет действовать в течение девяти месяцев после получения второй дозы вакцины от коронавируса, рассказали в ЕК.

Уточняется, что "этот стандартизированный период не распространяется на бустерные дозы", на которые в разных европейских странах действуют свои правила.