Момент поджога квартиры в Москве попал на видео

Следственный комитет обнародовал кадры, на которых запечатлен момент поджога квартиры в многоквартирном доме в московском Чертаново, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На видео - 43-летний Сергей Германов поднимается на 9 этаж и поджигает дверь в квартиру своей возлюбленной. Мужчина угрожал, что предпримет такие действия, если женщина вовремя не вернется домой.

При этом в беседе с РЕН ТВ Лариса, мать сожительницы подозреваемого, утверждала, что возгорание якобы произошло из-за короткого замыкания в счетчике. Однако опубликованный ролик опровергает эту версию.

Пожар произошел вечером 29 января на Дорожной улице. В результате возгорания квартиры в многоэтажке пострадали три человека, двое из них сейчас в реанимации. В общей сложности из горящего дома спасли 12 человек.