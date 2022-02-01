Массовая отмена и задержка рейсов в московских аэропортах

В московских аэропортах во вторник, 1 февраля, произошла массовая отмена и задержка рейсов - вылет 47 самолетов произошел не по расписанию в связи с погодными условиями. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов "Яндекс.Расписание", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации на 9:30 по московскому времени, в аэропорту Внуково изменено время вылета семи самолетов, в Домодедово задержаны еще семь рейсов, отменен один, в Шереметьево задержаны 32 рейса. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.