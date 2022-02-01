В Украине обвалился подвесной мост с детьми

В селе Богдан Раховского района на Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором в это время были трое подростков. Об этом сообщил Day.Az со ссылкой на Українські Новини.

Инцидент произошел 30 января. Сообщается, что мальчики зашли на мост и примерно на середине начинают прыгать. В результате мост сильно расшатался и оборвался. Дети упали в реку.

По предварительной информации, один из пострадавших травмировал ногу.