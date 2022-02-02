В результате пандемии в мире собрано более 200 тысяч тонн медицинских отходов

Десятки тысяч тонн дополнительных медицинских отходов, образовавшихся в результате мер реагирования на пандемию COVID-19, создали огромную нагрузку на системы утилизации медицинских отходов во всем мире, угрожают здоровью людей и окружающей среде и указывают на острую необходимость повысить эффективность систем удаления отходов.

Как сообщает Day.Az, об этом отмечается в новом докладе ВОЗ.

При выполнении своих расчетов авторы доклада ВОЗ "Глобальный анализ медицинских отходов в контексте COVID-19: положение дел, последствия и рекомендации" исходили из того, что в период с марта 2020 г. по ноябрь 2021 г. в рамках совместной чрезвычайной инициативы ООН были закуплены и отправлены для удовлетворения неотложных потребностей стран в связи с мерами реагирования на COVID-19 примерно 87 000 тонн средств индивидуальной защиты (СИЗ). Предполагается, что почти все эти изделия в итоге превратились в отходы.

Авторы отмечают, что проведенный ими анализ дает лишь приблизительное представление о масштабах проблемы отходов, связанных с COVID-19. В нем не учитывается ни продукция для борьбы с COVID-19, закупленная в рамках других инициатив, ни отходы, образующиеся у населения, например одноразовые медицинские маски.

В частности, было отгружено свыше 140 миллионов тест-систем, из которых могут образоваться 2 600 тонн неинфицированных отходов (в основном пластик) и 731 000 литров химических отходов (достаточно, чтобы на треть заполнить олимпийский бассейн); кроме того, в мире было введено более 8 миллиардов доз вакцины, что привело к появлению еще 144 тонн отходов в виде шприцев, игл и контейнеров для безопасного сбора отходов.

Решая неотложную задачу по распределению и обеспечению качества СИЗ, ООН, страны уделяли меньше внимания безопасной и устойчивой утилизации медицинских отходов, связанных с COVID-19, и выделяли на нее меньше ресурсов.

"Жизненно важно обеспечить медицинских работников необходимыми СИЗ, - заявил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения д-р Майкл Райан. - Но не менее важно обеспечить безопасное использование этих средств без ущерба для окружающей среды".

Для этого необходимы эффективные системы утилизации отходов, включая рекомендации медицинским работникам о том, как поступать с СИЗ и изделиями медицинского назначения после использования.

На сегодняшний день 30% (а в наименее развитых странах - 60%) медицинских учреждений не имеют оборудования для утилизации не только дополнительных отходов, связанных с COVID-19, но даже обычных отходов. В таких условиях работники здравоохранения могут получать травмы от уколов иглами и ожоги или подвергаться воздействию патогенных микроорганизмов, а население, живущее вблизи неудовлетворительно контролируемых свалок и площадок для утилизации отходов, может страдать от таких факторов, как загрязненный воздух от сжигаемых отходов, низкое качество воды и вредители, переносящие болезни.

"COVID-19 заставил мир задуматься о нерешенных проблемах, связанных с потоком отходов, об аспектах их образования, которые упускаются из виду, и о том, как мы производим, используем и утилизируем ресурсы здравоохранения на всех этапах жизненного цикла", - отметила директор Департамента ВОЗ по вопросам окружающей среды, изменения климата и здоровья д-р Мария Нейра.

По ее словам, для выполнения обязательства по созданию климатически оптимизированных систем здравоохранения, которое взяли на себя многие страны на прошедшей недавно Конференции ООН по изменению климата, и, конечно, для здорового восстановления после COVID-19 и обеспечения готовности к другим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в будущем, в первую очередь необходимы масштабные изменения в подходах к утилизации медицинских отходов на всех уровнях - от всего мира до отдельной больницы.

В докладе сформулирован ряд рекомендаций по обеспечению применения более совершенных, безопасных и экологически устойчивых методов утилизации отходов в ходе осуществления мер реагирования на COVID-19 и в будущих усилиях по обеспечению готовности к пандемиям и приведены примеры стран и организаций, которые на практике воплотили в жизнь принцип "сделать лучше, чем было".