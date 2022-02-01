В Италии начали штрафовать пожилых людей

Все итальянцы в возрасте от 50 лет и старше, не сделавшие прививку от коронавируса и не имеющие медицинского отвода от вакцинации, с сегодняшнего дня могут быть оштрафованы в размере €100. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на решение Совета министров Италии, передает Day.Az.

8 января Совет министров принял решение о том, что на Апеннинах обязательную вакцинацию должны пройти все граждане в возрасте от 50 лет. При этом им была предоставлена возможность в течение февраля получить хотя бы первую доза препарата от COVID-19.

Те, кто этого не сделала, с 15 февраля не смогут попасть на работу. Граждане старше 50 лет должны будут предъявлять так называемый "усиленный" green pass для доступа на рабочее место. Его могут получить вакцинированные или перенесшие коронавирусную инфекцию. В случае отсутствия такого COVID-сертификата дисциплинарных взысканий не предусмотрено, однако граждане они лишатся зарплаты за весь период отсутствия на работе.