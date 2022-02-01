В Мексике убит четвёртый журналист за месяц

В Мексике убит четвертый за месяц журналист.

Роберто Толедо работал на веб-издание Monitor Michoacan, известное своими громкими статьями о коррупции в правительстве. В прошлом СМИ не раз получало угрозы расправы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Беспрецедентная серия убийств вызвала масштабные протесты по всей стране. С декабря 2018 года в Мексике было убито более 50 журналистов. Эта страна признана самой опасной для работников медиа.