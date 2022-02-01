https://news.day.az/world/1431802.html В Мексике убит четвёртый журналист за месяц - ВИДЕО
В Мексике убит четвёртый журналист за месяц - ВИДЕО
В Мексике убит четвертый за месяц журналист.
Роберто Толедо работал на веб-издание Monitor Michoacan, известное своими громкими статьями о коррупции в правительстве. В прошлом СМИ не раз получало угрозы расправы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Беспрецедентная серия убийств вызвала масштабные протесты по всей стране. С декабря 2018 года в Мексике было убито более 50 журналистов. Эта страна признана самой опасной для работников медиа.
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