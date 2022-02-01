Оползни и наводнения в Бразилии, погибли дети

Проливные дожди вызвали оползни и наводнения в бразильском штате Сан-Паулу, в результате которых погибли 19 человек.

Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Как сообщается, среди погибших семеро детей.

По данным местных властей, еще девять человек получили ранения, четыре человека пропали без вести, а около 500 семей остались без крова над головой.

Губернатор Сан-Паулу заявил, что выделил 15 миллионов реалов (2,79 миллиона долларов) на экстренную помощь пострадавшим городам.