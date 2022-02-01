Регистратор снял стрельбу полицейского по стаффорду в Москве

Собака получила два ранения, однако выжила, ей вызвали ветеринаров.

Регистратор с нагрудной камеры полицейского запечатлел момент стрельбы по стаффорду, растерзавшему йорка в Москве. На кадрах видно, что агрессивная собака бойцовской породы быстро бежит на правоохранителя, после чего раздаются звуки выстрелов, животное начинает скулить, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что ЧП произошло на севере столицы, во дворе одного из домов на улице Софьи Ковалевской. Хозяин выгуливал стаффордширского терьера без намордника. В какой-то момент он набросился на йорка и загрыз его, сильно напугав владельца погибшей собаки.

После этого на место ЧП прибыли правоохранители. Как видно на кадрах, один из них сначала попытался применить перцовый баллончик, однако это только сильнее раззадорило агрессивного пса. Уже после этого полицейский открыл огонь под возмущенные крики хозяина.

Собака получила два ранения, однако выжила, ей вызвали ветеринаров.

Хозяин проявившего агрессию пса был задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.