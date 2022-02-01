https://news.day.az/world/1431822.html Массовое заражение коронавирусом в парламенте Ирана
Массовое заражение коронавирусом в парламенте Ирана
47 депутатов иранского парламента заразились коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил член Президиума иранского парламента Муджтаба Юсифи.
По его словам, на прошлой неделе у депутатов был взят тест на коронавирус. У 47 из них ответ теста оказался положительным.
М.Юсифи отметил, что по рекомендации иранского штаба по борьбе с коронавирусом заседания парламента были приостановлены на два дня.
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