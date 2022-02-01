Массовое заражение коронавирусом в парламенте Ирана

47 депутатов иранского парламента заразились коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил член Президиума иранского парламента Муджтаба Юсифи.

По его словам, на прошлой неделе у депутатов был взят тест на коронавирус. У 47 из них ответ теста оказался положительным.

М.Юсифи отметил, что по рекомендации иранского штаба по борьбе с коронавирусом заседания парламента были приостановлены на два дня.