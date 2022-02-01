В Украине отменят обязательную военную службу

Президент Украины Володимир Зеленский подписал указ "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и поэтапному переходу на профессиональные армейские основы".

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Указ предусматривает поэтапное повышение денежного довольствия всех военнослужащих не ниже трех минимальных размеров оплаты труда; разработку концепции обеспечения жильем военнослужащих, ветеранов и членов их семей; систему развития офицерской карьеры.

Согласно документу, кабмину следует подготовить изменения в госбюджет на текущий год, предусматривающие финансовые средства на повышение денежного довольствия военнослужащих вооруженных сил Украины как минимум до двукратного размера минимальной заработной платы. Также в течение 2023 года денежное пособие военнослужащим, заключившим долгосрочные контракты, планируется увеличить до трех раз.

В указе отмечено, что в течение следующих трех лет численность вооруженных сил Украины будет доведена до 100 тысяч человек, а также будет создано дополнительно 20 бригад вооруженных сил Украины. В документе также отмечается поэтапный переход к профессиональному формированию вооруженных сил Украины, в частности, внедрение модели системы интенсивной военной подготовки как возможной альтернативной формы военной службы и прекращение с 1 января 2024 года призыва граждан Украины на военную службу.

"Этот указ-начало перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ не потому, что "война скоро наступит". Этот указ направлен на то, чтобы в ближайшее время и в будущем в Украине был мир. У нашей Родины много друзей, и мы им очень благодарны. Но у друзей есть своя родина. Поэтому никто не построит Украину вместо нас, не защитит Украину, не спасет ее, не поднимет на ноги", - заявил президент Украины Володимир Зеленский в ходе выступления на церемонии открытия седьмой сессии Верховной Рады.