Австралию затопили рекордные за 120 лет дожди

На северо-западе Австралии выпало рекордное количество осадков за последние 120 лет, затоплены дома и дороги. Об этом сообщает 9 News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

За два дня в аэропорту Брум выпало больше осадков, чем за весь 2021 год, за 48 часов выпало 563 мм осадков.

Бюро метеорологии Австралии сообщило, что возможны разрушительные порывы ветра с порывами до 100 км/час, которые могут нанести ущерб домам и имуществу.

Департамент пожарной и аварийной службы предупреждает, что жители должны быть осторожны с упавшими деревьями, упавшими линиями электропередач, затопленными реками и водными путями.

Ожидается, что с четверга и пятницы дожди переместятся на акваторию океана.