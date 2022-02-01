В Европе заканчивается газ

Европейские хранилища газа, по состоянию на конец января, опустели уже на 81% от объема газа, закачанного туда в летний период. Об этом сообщает "Газпром" в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На 30 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах - на 27,2% (на 14,2 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобран уже 81% от объема газа, закачанного в летний период", - говорится в сообщении.

Таким образом, объем активного газа в ГПХ Европы по состоянию на 30 января составляет всего 38,1 млрд кубометров, а это на 2,7 млрд кубометров ниже исторических минимальных значений на эту дату, уточнили в "Газпроме".

Аналогичная ситуация и в украинских хранилищах газа. В них запасы газа опустились до 11,4 млрд кубометров, что на 46,3% ниже показателя 2021 года и на 3,9 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле прошлого года.