Новые цены на газ в Европе

Цена газа в Европе по итогам дня осталась ниже $900 за 1 тыс. куб. м на фоне почти двукратного увеличения транзита российского газа через Украину, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по итогам торгов составила $885 за 1 тыс. куб. м, или €76,15 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общее снижение стоимости газа за день составило более 10%.

Происходит это на фоне увеличения номинаций со стороны "Газпрома" на транзит газа через территорию Украины. На сегодня к прокачке были заявлены объемы в 107,7 млн куб. м - это в 1,8 раза выше, чем накануне, и более чем в 2 раза выше, чем средний транзит за сутки в январе. На 2 февраля "Газпром" выставил планируемые объемы транзита в 102,9 млн куб. м.

Таким образом, с наступлением февраля показатели прокачки российского газа через Украину приблизились к объемам, забронированным на основе долгосрочного контракта (около 109,5 млн куб. м в сутки).