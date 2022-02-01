ОПЕК+ понизил прогноз профицита на рынке нефти в 2022 году

Глобальный рынок нефти в 2022 году будет пребывать в состоянии переизбытка предложения, при этом запасы нефти стран ОЭСР будут оставаться ниже среднего за пять лет (2015-2019 годы) уровня вплоть до конца третьего квартала 2022 года, следует из доклада технического комитета ОПЕК+, заседавшего во вторник.

Как передает Day.Az, с копией доклада ознакомился ТАСС.

Как и в предыдущий раз, эксперты технической панели представили три сценария развития рынка в этом году. Согласно базовому варианту, спрос на нефть будет расти на 4,2 млн б/с - до 100,8 млн б/с, оценка осталась неизменной по сравнению с прошлым месяцем. При этом профицит на рынке составит уже не 1,4 млн б/с, а 1,3 млн б/с, ожидают они.

Согласно этому же сценарию, запас нефти стран ОЭСР, который выступает базовым ориентиром для соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, будет находиться в состоянии дефицита в 134 и 97 млн баррелей по отношению к среднему за пять лет уровню (2015-2019 годы). В третьем квартале этот показатель составит уже 66 млн баррелей ниже этого уровня, но уже в четвертом квартале 2022 года, как ожидается, запасы развитых стран будут превышать среднюю норму на 20 млн баррелей.

Два других варианта развития событий предполагают, соответственно, более высокие и более низкие темпы восстановления спроса на нефть. При этом в докладе не содержится оценок или рекомендаций по росту добычи нефти в ОПЕК+ на предстоящие месяцы. Нет в нем и прогнозов развития рынка нефти, если страны ОПЕК+ продолжат наращивать добычу нефти темпами на 400 тыс. б/с в месяц. В то же время доклад учитывает влияние на рынок решения США выпустить из резерва 40 млн баррелей нефти в первой половине года и возврат в резерв 13,3 млн баррелей в течение третьего квартала этого года.

Превышение "доковидного" уровня спроса на нефть

Спрос на нефть в 2022 году будет расти здоровыми темпами и преодолеет докризисный уровень уже во второй половине года, говорится в докладе.

"Отмечаем, что мировой спрос на нефть превысит уровни, предшествующие наступлению COVID-19, во втором полугодии 2022 года со здоровой тенденцией к восстановлению", - говорится в документе. Эксперты технической панели сохранили прогноз по росту спроса на нефть на 4,2 млн б/с в 2022 году, до 100,8 млн б/с", - говорится в тексте. При этом в документе отмечается, что спрос превысит докризисный уровень на 0,2 млн б/с.

В то же время эксперты предупредили о том, что влияние штамма "омикрон" на рынок нефти может иметь "значительные неопределенности". Кроме того, рисками для темпов восстановления экономики они называют политику центробанков, высокую волатильность на товарных рынках, недоинвестирование нефтяной промышленности, высокий уровень госдолга в некоторых странах и высокие геополитические риски.

В 2021 году мировой спрос на нефть вырос на 5,7 млн б/ с, до 96,6 млн б/с.

Технический комитет ОПЕК+ оценивает сценарии развития рынка нефти традиционно за день до министерских встреч стран соглашения. Доклад экспертной панели является базовым для оценки ситуации на заседании министерского мониторингового комитета. Именно этот комитет может выносить рекомендации по уровням добычи странам соглашения на определенный период. Техкомитет ОПЕК+ такой функцией не наделен.