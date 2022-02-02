В Британии начали брать дополнительную плату за загрязнение воздуха

В Оксфорде появилась первая полностью свободная от выбросов углекислого газа (CO2) зона в Британии, за загрязнение воздуха в которой практически всем автомобилистам придется платить. С 28 февраля плата будет взиматься со всех водителей машин на бензиновых, дизельных, а также гибридных двигателях.

Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В отличие от London's Ultra Low Emission Zone (ULEZ) и Birmingham's Clean Air Zone (CAZ) - аналогичных проектов в Лондоне и Бирмингеме - в новой оксфордской Zero Emission Zone (ZEZ) плату будут брать за проезд на любой машине с двигателем внутреннего сгорания. Правила не распространяются только на полностью электрические автомобили. Власти Оксфорда надеются, что дополнительные траты на использование машины помогут улучшить воздух в городе.

Водители будут платить от 2 до 10 фунтов (от 207 до 1035 рублей) в день - сумма зависит от того, насколько определенная модель автомобиля вредит экологии. В ZEZ вошли только восемь улиц в центре города, однако в случае успеха эксперимента зону расширят. Согласно планам, в будущем в нее войдут все центральные дороги, а с 2025 года плата за проезд на вредных для экологии машинах повысится.

Правила в ZEZ будут действовать не круглосуточно - только с семи утра до семи вечера. Кроме того, для некоторых групп водителей введут скидки. В число исключений войдут работники здравоохранения, экскурсоводы с квалификацией Blue Badge и студенты c финансовыми трудностями. Проживающие и работающие в пределе зоны люди смогут получить скидку в 90 процентов от суммы ежедневной оплаты, а водители прокатных автомобилей - скидку до 50 процентов.