Пентагон завил, что не готов объявить о переброске войск США в Европу

Пентагон пока не готов объявить о начале переброски дополнительных войск США в Европу в связи с продолжающимся кризисом вокруг Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил во вторник пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

Президент США Джо Байден объявил 28 января, что в ближайшее время направит дополнительный контингент американских войск в Восточную Европу из-за растущей напряженности между Россией и НАТО. Кирби 31 января говорил, что Пентагон пока не получал приказа о начале переброски американских войск в Европу.

"На сегодняшний день мы не готовы сделать объявление по поводу каких-либо приказов о переброске или размещении войск", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.