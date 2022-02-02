Мировые цены на нефть умеренно растут

Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут - рынки реагируют на данные Американского института нефти (API) о снижении нефтяных запасов в США. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,34% - до 89,46 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 88,47 доллара.

Согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 28 января опустились на 1,6 миллиона баррелей.

Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что министерство сообщит о росте запасов на 1,5 миллиона баррелей.

Трейдеры также ожидают новостей от ОПЕК+. На среду запланировано заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение о параметрах добычи альянса на март. Рынки полагают, что ОПЕК+ продолжит ежемесячно наращивать свою совокупную добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день.

Благоприятно на нефтяных котировках сказывается и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,13%, до 96,26 пункта. Удешевление доллара делает нефть доступнее при ее покупке в другой валюте.