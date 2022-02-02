Стрельба у школы в США, погиб ученик

В американском городе Ричфилд, штат Миннесота, во вторник, 1 февраля, неизвестный открыл стрельбу рядом со школой. В результате погиб по меньшей мере один ученик. Об этом говорится в пресс-релизе полиции города, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"К сожалению, один из учащихся умер от полученных ранений, еще один находится в крайне тяжелом состоянии", - указано в сообщении.

Так, инцидент произошел во второй половине дня. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Полиция устанавливает его местонахождение.