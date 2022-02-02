Убийство полицейских в Германии

Двое подозреваемых в убийстве полицейских на западе Германии арестованы.

Накануне при проверке подозрительного фургона в земле Рейнланд-Пфальц, неподалеку от границы с Францией, были убиты 29-летний полицейский и его 24-летняя напарница, студентка полицейской академии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Перед убийством они сообщили по внутренней связи, что остановили автомобиль с мертвой дичью в багажнике, и вскоре - о том, что началась стрельба.

По словам прокурора Штефана Ортена, в случае с убитой женщиной-полицейским, один выстрел из ружья привел к смертельному ранению, мужчина-полицейский был ранен в общей сложности четыре раза.

Один из арестованных - 38-летний Андреас Йоханнес Ш. связался с полицией через своего адвоката и вскоре был задержан в городке Зульцбах в федеральной земле Саар.

Второй предполагаемый преступник - 32-летний мужчина - был задержан чуть позже, не оказав сопротивления.

Как выяснило следствие, полицейский выстрел 14 раз, не задев ни одного из подозреваемых. На месте преступления было найдено водительское удостоверение одного из них.

При обыске в домах арестованных были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, глушители и боеприпасы. Позднее был обнаружен и фургон с тушами животных.

Это не то, как мы представляем себе Германию. Когда кто-то открывает стрельбу из охотничьего ружья на улице только потому что может быть пойман за браконьерство. Вот почему этот случай обескураживает

При допросе один из подозреваемых признался в браконьерстве, но не в стрельбе, второй - предпочел сохранить молчание.