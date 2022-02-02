Бельгийцы обрели "право на отключение" от работы

Тысячи бельгийских служащих обрели "право на отключение". С 1 февраля руководителям госучреждений фактически запрещено беспокоить по делу своих подчинённых в неурочное время, кроме как в исключительных обстоятельствах. По окончании рабочего дня бельгиец теперь может выключить электронные средства связи, расслабиться или перевести своё внимание на личные и домашние дела. Представитель Европейской конфедерации профсоюзов надеется, что и другие страны ЕС сделают право на отключение нормой, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Мы упустили возможность сделать это в начале цифровизации, мы к ней не адаптировались, - сказала Изабель Шоманн. - Люди стали напряженно ждать звонка по мобильному телефону или сообщения по компьютеру, когда им полагается спать. Необходимо приспособить последние инновации к потребностям работников. Именно этого мы ожидаем от Европейского Союза".

В прошлом году депутаты Европарламента призвали принять союзный закон о праве на отключение, который устанавливал минимальные требования для удалённой работы и определял часы отдыха. Однако представитель частного сектора считает, что это лишило бы гибкости и личного подхода как трудящихся, так и работодателей:

"Я думаю, этот вопрос лучше всего решать посредством диалога между работодателем и сотрудником в каждом случае, - сказал Максим Черутти из организации BusinessEurope. - Важно доверять решениям, которые принимают компании, поскольку любой из них могут потребовать гибкость и верные ответы на их конкретные проблемы".