Гипнотический кинотеатр в Швеции

Погрузить зрителя в гипнотическое состояние и подарить ему незабываемые впечатления решили организаторы Гётеборгского кинофестиваля, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

На одном из просмотров картины иранского режиссера Ширин Нешат "Земля снов" присутствующих ввели в транс, чтобы обострить их чувства. Как пояснил директор кинофестиваля в Гётеборге Йонас Холмберг, идея "гипнотического кинотеатра заключается в том, чтобы бросить вызов нашим представлениям о том, как смотреть кино".

Непосредственно перед сеансом профессиональный гипнотизёр провёл со зрителями специальные упражнения.

"Я честно старалась делать то, о чём говорил гипнотизёр: почувствовать структуру тканей вокруг меня, кожи и волос, чтобы сосредоточиться. Это оказалось не так сложно, потому что вокруг была полная темнота, только светлый экран",- говорит Луиза, посетительница гипнотического кинотеатра.

"Интересный опыт: вы избавляетесь от всех шумов, отвлекающих факторов. Благодаря звуковому фону, вы действительно погружаетесь в фильм, прикасаетесь к тому, что видите, ощущаете запахи"..., - восхищается еще одна зрительница, Йонна.

Гипнотический кинотеатр работает в Гётеборге второй год. В прошлом году, из-за связанных с эпидемией ограничений, фестиваль предложил один кинопоказ для единственного зрителя на маяке. Им оказалась измученная дежурствами в больнице медсестра.