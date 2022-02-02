Оползень в Эквадоре унес жизни десятков человек

По меньшей мере 24 человека погибли в результате оползня в столице Эквадора Кито, еще 12 человек пропали без вести.

Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Как сообщается, после проливных дождей в ущелье недалеко от жилых кварталов скопилось много воды. В результате грязь и камни обрушились на дома.

Сообщается о 48 пострадавших.

"Мы увидели эту огромную черную реку, которая тащила за собой все, нам пришлось карабкаться по стенам, чтобы спастись",- рассказала агентству очевидец.

На кадрах, опубликованных в сети видно, как поток сметает деревья, автомобили, мусорные баки и даже столбы линий электропередач.

Как сообщается, власти Эквадора не исключают возможности повторения оползней. Мэрия Кито создала приюты для пострадавших семей и начала расчистку улиц в городе.

Отметим, что в Эквадоре из-за проливных дождей реки начали выходить из берегов, повреждены сотни домов и дорог.

По данным агентства, в понедельник, 31 января, в Кито на один квадратный метр выпало 75 литров осадков. Это является самым высоким показателем почти за два десятилетия.