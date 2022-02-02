https://news.day.az/world/1432004.html Краболовное судно затонуло у причала порта в Приморье - ВИДЕО
Краболовное судно затонуло у причала порта в Приморье - ВИДЕО
Произошло все за несколько минут. Один из членов экипажа, старший механик, не успел выбраться и погиб. Капитан и его помощник ныряли, чтобы помочь 58-летнему бедолаге, но безуспешно, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В больницу попал капитан. У него нервный срыв, шоковое состояние, а также переохлаждение. Всего на борту находилось 15 человек
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