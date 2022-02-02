В Петербурге инспекторы ГИБДД подрались с девушкой

В Санкт-Петербурге инспекторы ГИБДД подрались с девушкой-оперативницей в отделе полиции и нанесли ей травмы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в отделе полиции Василеостровского УМВД. По предварительным данным, конфликт между правоохранителями возник недалеко на парковке.

На кадрах видеозаписи девушка кому-то звонит и пытается объяснить ситуацию. В этот момент один из инспекторов просит предъявить ему служебное удостоверение. Сотрудница угрозыска толкает его, после чего начинается потасовка. Оперативницу валят на пол.

"Сломаете!" - говорит она, а затем раздается звук, похожий на хруст, и истошные крики от боли.

Конфликт в отделе полиции уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. По факту произошедшего проводится служебная проверка, "в ходе которой будет дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента".

По данным "78", в отношении одного из гаишников возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.