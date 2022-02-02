В Петербурге мужчина решил съесть подъездную табличку

В Санкт-Петербурге на камеры видеонаблюдения попал странный местный житель, который решил съесть подъездную табличку. Инцидент произошел в ЖК "Новая Охта", сообщает Telegram-канал "ЯП События".

На кадрах видно, как мужчина стоит у таблички с цифрами возле лифта, после чего после недолгих раздумий снимает ее. Житель начинает ковырять ее пальцами, а затем впивается в нее зубами.

Неясно, нанес ли он предмету в подъезде какие-либо серьезные повреждения. Причины такого необычного поведения петербуржца не сообщаются.