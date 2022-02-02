https://news.day.az/world/1432030.html Автобус врезался в столб в Ханты-Мансийске, пострадали семь человек - ВИДЕО
Автобус врезался в столб в Ханты-Мансийске, пострадали семь человек - ВИДЕО
Одному из пассажиров помощь была оказана на месте.
В Ханты-Мансийске в опору освещения врезался автобус с пассажирами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Пострадали по меньшей мере семь человек. Всего в транспортном средстве находились 8 пассажиров. Шестерым потребовалась госпитализация.
Как сообщили в пресс-службе губернатора ХМАО, инцидент произошел в 7:40 по местному времени. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения. На месте работают экстренные службы.
Одному из пассажиров помощь была оказана на месте.
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