Финляндия отменит антиковидные ограничения

Финское правительство рассмотрит возможность отменить ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, в течение февраля. Об этом сообщила журналистам в среду премьер-министр страны Санна Марин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Надеемся, что в течение февраля мы снимем ограничения. Мы видим, что происходит в других странах Европы, как они отменяют ограничения, поэтому нам тоже есть смысл подумать об этом, несмотря на то что число заражений продолжает оставаться высоким. Мы, однако, видим, что больницы не перегружены, нагрузка выравнивается", - сказала она.

Финляндия с 1 февраля уже ослабила некоторые из действующих ограничений, введенных ранее из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Так, был снят контроль на границах для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны и не входящих в Шенген государств ЕС, ослаблены ограничения на время работы точек общепита, многие общественные места и учреждения, где риск заразиться коронавирусом низкий, смогли вновь открыться. Это, в частности, театры, спортзалы, выставки, кинотеатры.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили почти 84% жителей старше 12 лет, третью дозу - 50%. В связи с распространением омикрон-штамма власти в конце 2021 года ужесточили целый ряд ограничений.