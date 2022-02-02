https://news.day.az/world/1432055.html Вулкан на Курилах выбросил столб пепла - ВИДЕО
Вулкан на Курилах выбросил столб пепла - ВИДЕО
Эпичные кадры приходят сегодня с Курильских островов. Там активизировался вулкан Чикурачки. Он выбросил стол пепла высотой почти пять тысяч метров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Для авиации установлен оранжевый код опасности, высока вероятность извержения. Но поданным специалистов для жителей Северо-Курильска, ближайшего крупного города, пока угрозы нет.
Отметим, что последний раз этот вулкан просыпался почти шесть лет назад.
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