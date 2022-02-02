Вулкан на Курилах выбросил столб пепла

Эпичные кадры приходят сегодня с Курильских островов. Там активизировался вулкан Чикурачки. Он выбросил стол пепла высотой почти пять тысяч метров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Для авиации установлен оранжевый код опасности, высока вероятность извержения. Но поданным специалистов для жителей Северо-Курильска, ближайшего крупного города, пока угрозы нет.

Отметим, что последний раз этот вулкан просыпался почти шесть лет назад.