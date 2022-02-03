Китай впервые отправил на экспорт свыше 2 млн автомобилей

По итогам 2021 года Китай в два раза увеличил экспорт автомобилей по сравнению с предыдущим годом и впервые в истории достиг показателя в 2,02 млн. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Китайской ассоциации автомобильной промышленности, передает Day.Az.

Так, экспорт пассажирских автомобилей достиг 1,61 млн, экспорт автомобилей коммерческого типа вырос до 402 тыс. Поставки за рубеж автомобилей на новых источниках энергии утроились - до 310 тыс. машин.

Только в декабре китайские автопроизводители экспортировали 223 тыс. авто (рост на 54%).

Ведущая инвестиционная банковская группа в Китае China International Capital Corporation (CICC) ожидает, что продажи автомобилей в стране возрастут в 2022 году на 6,2% - до 27,22 млн единиц. При этом продажи все более популярных электрических авто достигнут 54 млн, что будет на 14,9% выше показателя на 2021 год.