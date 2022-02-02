Россия наказала Черногорию из-за Тельмана Исмаилова

Министерство иностранных дел (МИД) России запретило въезд в страну госсекретарю Министерства внутренних дел (МВД) Черногории Зорану Миляничу. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В МИД объяснили, что нота, направленная в посольство Черногории в России, является ответом на недружественный шаг Подгорицы - предоставление убежища бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, объявленному в международный розыск по линии Интерпола за совершение особо тяжких преступлений.

О решении властей Черногории предоставить Исмаилову политическое убежище стало известно в октябре 2021 года. Оно было принято в связи с закрытием дела против предпринимателя в Цюрихе. Кроме того, бывшему владельцу "Черкизона" выплатили компенсацию в размере более 15 тысяч швейцарских франков.

Тельман Исмаилов находился в международном розыске с 2017 года за организацию заказных убийств. По версии Следственного комитета России, Исмаилов вместе с братьями Рафиком и Вагифом разработал план убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя "Люблино-Моторс" Юрия Брылева, которое произошло 15 мая 2016 года. Их расстрелял киллер Мехман Керимов. Исмаилов не признает вины во вменяемом ему преступлении.