Продажи недвижимости в метавселенных взлетели

Продажи недвижимости в метавселенных превысили 500 миллионов долларов в 2021 году и могут удвоиться в 2022-м. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2021 году продажи достигли 501 миллиона долларов, по данным MetaMetric Solutions. В январе 2022 году сумма сделок уже превысила 85 миллионов - при таких темпах продажи могут составить почти миллиард долларов к концу года. Интерес к виртуальной недвижимости взлетел после того, как Facebook объявил о переименовании в Meta в октябре. Теперь компания сосредоточится на создании собственной метавселенной. На фоне этой новости продажи недвижимости выросли почти в девять раз - с тех пор рост замедлился, но сумма сделок за январь 2022 года по-прежнему превышает уровень января 2021 года более чем в десять раз.

Согласно отчету BrandEssence Market Research, рынок недвижимости в метавселенных будет расти в среднем на 31 процент ежегодно с 2022 по 2028 год. "Существуют большие риски, но потенциально и большие выгоды", - считает генеральный директор консалтинговой фирмы Republic Realm Джанин Йорио. Однако другие эксперты называют рынок финансовой пирамидой. "Метавселенная - это Эльдорадо для интернет-стартапов. Они следуют за ней в джунгли и умирают", - заявил профессор СМИ в Университете Индианы Эдвард Кастронова.

Гендиректор Tokens.com Эндрю Кигуэл, компания которого вложила 16 миллионов в недвижимость в метавселенных, отметил, что молодые потребители и инвесторы сразу видят привлекательность нового рынка. "Проблема многих людей заключается в том, что есть поколения, которым трудно оценить цифровые вещи, не имеющие веса, - рассказал Кигуэл. - У молодого поколения нет таких проблем. Как и в случае с NFT, технология блокчейн позволяет чему-то быть цифровым, незаменимым и дефицитным".

О том, что компания Facebook сменит название на Meta, сообщил основатель корпорации Марк Цукерберг 28 октября. Вслед за названием поменялся и логотип - теперь это синяя лента Мебиуса. Компания намерена создать виртуальную реальность, в которой человек откажется от экранов и сможет испытывать эффект присутствия.