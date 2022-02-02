https://news.day.az/world/1432097.html Бельгия выпустила необычный паспорт - ВИДЕО
Бельгия выпустила необычный паспорт - ВИДЕО
Бельгия выпустила новый паспорт с некоторыми уникальными изменениями: теперь у подданных королевства будет документ с изображениями героев знаменитых бельгийских мультфильмов, таких, как Тинтин и смурфики, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Искусство комиксов занимает центральное место в культуре Бельгии, этим она известна и за рубежом. Но дизайн еще и практичный - паспорт труднее подделать.
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