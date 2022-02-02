Бельгия выпустила необычный паспорт

Бельгия выпустила новый паспорт с некоторыми уникальными изменениями: теперь у подданных королевства будет документ с изображениями героев знаменитых бельгийских мультфильмов, таких, как Тинтин и смурфики, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Искусство комиксов занимает центральное место в культуре Бельгии, этим она известна и за рубежом. Но дизайн еще и практичный - паспорт труднее подделать.