Фармкомпании США выплатят индейцам почти $600 млн

Четыре крупнейшие фармацевтические компании США, включая Johnson & Johnson (J&J), выплатят коренным американцам $590 млн в рамках урегулирования исков, связанных с так называемой опиоидной эпидемией, в наибольшей степени затронувшей индейские племена. О достижении соответствующего соглашения между компаниями и представителями индейского сообщества США сообщила в среду со ссылкой на документы федерального суда северного округа штата Огайо телекомпания ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Договоренность, отметила телекомпания, является предварительной и вступит в силу лишь после того, как ее подпишут представители сотен индейских племен, но с этим, как ожидается, проблем не возникнет.

"Коренные американцы в наибольшей степени, чем кто-либо из населения Соединенных Штатов, пострадали от последствий опиоидной эпидемии, - приводит ABC направленное в суд совместное заявление вождей индейских племен. - Не вызывает сомнений то, что в пересчете на душу населения американские индейцы в наибольшей мере пострадали от передозировок опиоидными средствами. Среди американских индейцев и коренных жителей Аляски в 2015 году зафиксирован самый высокий показатель смертности от передозировки лекарственными препаратами и самый высокий прирост числа таких смертей за период с 1999 по 2015 год по сравнению с другими расовыми и этническими группами [страны]".

В рамках достигнутой договоренности, сообщает телекомпания, Johnson & Johnson в течение предстоящих двух лет выплатит коренным жителям США $150 млн в обмен на отказ от обвинений в ее адрес в том, она что-то делала не так в своей навязчивой рекламной кампании по продвижению сильно действующих опиоидных препаратов, способных вызывать наркотическую зависимость. Другие участники сделки - компании AmerisourceBergen Corp, McKesson Corp и Cardinal Health - в течение семи лет выплатят на схожих условиях $440 млн.

Эти средства, как заявило руководство комитета вождей индейских племен, поступят в фонды, из которых будет оплачиваться ликвидация последствий опиоидной эпидемии, чаще именуемой в политических кругах США кризисом. "Бремя выплат по этим растущим расходам отвлекало скудные средства племен от удовлетворения их других нужд и налагало серьезные финансовые обязательства <...> Это [соглашение] является очень важной, исторической договоренностью, являющейся небольшим, но очень значительным продвижением вперед в деле ликвидации эпидемии, опустошившей племенные общины", - приводит ABC ​​​заявление комитета вождей.