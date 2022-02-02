Водители устроили перестрелку из-за парковочного места

На парковке одного из магазинов в Петергофе началась перестрелка за право занять парковочное место.

Водители повздорили, один из них, угрожая, стал палить в воздух: выстрелил один или два раза, после чего сел в машину. На кадрах, появившихся в распоряжении РЕН ТВ, видно, что за одного из мужчин стала заступаться какая-то отважная женщина, которую, очевидно, не испугало даже оружие в руках оппонента, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На место происшествия подоспел наряд полиции. Стрелявшего позже нашли в Стрельне. Его задержали, опросили и отпустили под обязательство о явке.

Помимо прочего, у мужчины изъяли аэрозольный баллончик. Выяснилось, что 22 года назад он был осужден за кражу. Под административным надзором не состоит.