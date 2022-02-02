На границе Турции и Греции обнаружены тела мигрантов

В приграничной с Грецией провинции Эдирне на северо-западе Турции в среду были обнаружены тела 9 нелегальных мигрантов, погибших от обморожения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщили в управлении губернатора провинции Эдирне.

"В местечке Мандакору у селения Пашакей обнаружены тела замерзших мигрантов. Одного из десяти мигрантов, которого удалось спасти, разместили в государственной больнице Кешан. Поисково-спасательная операция с целью нахождения других мигрантов, которым может быть нужна помощь, продолжается. По факту гибели мигрантов начато расследование", - говорится в сообщении.