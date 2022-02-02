В Украине локомотив сбил 15-летнюю девочку

В Орехове Запорожской области произошло происшествие на железнодорожной дороге.

Локомотив задел 15-летнюю девочку. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, ЧП произошло 31 января на улице Приходько в 13:45.

Девочка получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы, ранения теменного участка головы, закрытую травму шейного отдела позвоночника. Девочку на "скорой" госпитализировали сначала в больницу в Орехове, а в дальнейшем реанимационной бригадой была доставлена в больницу в Запорожье.

В Нацполиции сообщили, что происшествие случилось недалеко от станции "Ореховская". Там грузовой поезд, которым управлял 43-летний машинист, сбил девочку, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. По данному факту открыто криминальное производство за нарушение правил безопасности движения.