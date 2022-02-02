https://news.day.az/world/1432192.html Ледяная глыба упала на женщину в Саратове - ВИДЕО
Ледяная глыба упала на женщину в Саратове - ВИДЕО
Сорвавшаяся с крыши ледяная глыба чуть не убила 58-летнюю женщину в Саратове. Пострадавшую доставили в больницу, а место происшествия на Провиантской улице оградили, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Чиновники утверждают, что крыша дома №4, мимо которого проходила пострадавшая, плоская, а наледь образовалась на козырьке балкона, с которого утром 2 февраля и сорвалась. Этот момент зафиксировала камера наблюдения.
Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, какие травмы она получила, не уточняется.
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