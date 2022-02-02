Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти

Февральская министерская встреча стран ОПЕК+ длилась всего 20 минут, став рекордно короткой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, министры завершили переговоры, утвердив план увеличения добычи нефти на 400 тыс. б/с в марте.

Кроме того, они договорились, что следующее заседание состоится 2 марта.

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ восстанавливают добычу темпами на 400 тыс. б/с с августа 2021 года, но, учитывая ситуацию неопределенности на рынке нефти, они подтверждают этот план на каждый месяц, собираясь в режиме видеоконференций. Согласно такому графику, в январе 2022 года они должны были сокращать добычу нефти уже на 3,359 млн б/с, а в феврале - на 2,959 млн б/с.