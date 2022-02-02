Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти
Февральская министерская встреча стран ОПЕК+ длилась всего 20 минут, став рекордно короткой.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, министры завершили переговоры, утвердив план увеличения добычи нефти на 400 тыс. б/с в марте.
Кроме того, они договорились, что следующее заседание состоится 2 марта.
Страны - участницы соглашения ОПЕК+ восстанавливают добычу темпами на 400 тыс. б/с с августа 2021 года, но, учитывая ситуацию неопределенности на рынке нефти, они подтверждают этот план на каждый месяц, собираясь в режиме видеоконференций. Согласно такому графику, в январе 2022 года они должны были сокращать добычу нефти уже на 3,359 млн б/с, а в феврале - на 2,959 млн б/с.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре