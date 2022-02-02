Начались авиарейсы между Арменией и Турцией

Между Арменией и Турцией возобновилось прямое авиасообщение.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, первый рейс по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван выполнил армянский перевозчик Fly One Armenia.

Лайнер Airbus A320 с 65 пассажирами на борту вылетел, как и было запланировано, в 18:00 по местному времени из международного аэропорта "Звартноц" в Стамбул.