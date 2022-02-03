Во Франции отменили масочный режим на улицах

Во Франции в среду сняты некоторые ковидные ограничения. Так, теперь необязательно носить маски на улице. К "улице" приравнены, например, лыжные подъёмники, открытые рынки и школьные дворы. Больше не ограничено число людей, которые могут одновременно находиться в помещении, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Я на самом деле даже не знала. Но это очень хорошо. Ведь маска на улице всё равно бесполезна кроме разве что рынков, где нас много. Но если просто идёшь по улице, а вокруг никого - то я даже не знаю, зачем тогда маска".

Через две недели французов ожидают и новые послабления: будут вновь открыты дискотеки, а выпивать можно будет и у барных стоек - пока можно только сидя.

В то же время сохраняется действие вакцинного пропуска: на общественные мероприятия, в спортзалы, в рестораны пускают только привитых, переболевших или имеющих медотвод от вакцинации.

Габриэль Атталь, представитель французского правительства:

"Наша решимость сохранить страну открытой окупилась, и снятие ограничений идёт по плану. Мы сохраняем этот курс, остаёмся на проложенном пути, который, как все надеются, приведёт нас к прекращению санитарного кризиса".

Эпидемическая ситуация во Франции при этом остаётся непростой: уровень заражений - 35 человек на тысячу. Однако ситуация в больницах, по словам властей, остаётся стабильной.