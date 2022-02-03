В Германии хотят ввести четвертую вакцину против COVID

Эксперты германской Постоянной комиссии по вакцинации (STICO) намерены в ближайшее время предложить вводить четвертую дозу вакцин против COVID-19, заявил медиагруппе Funke председатель комиссии Томас Мертенс, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"STIKO скоро даст рекомендации", - сказал он, сославшись на положительный опыт Израиля.

"У нас есть данные из Израиля, которые показывают, что четвертая доза значительно улучшает защиту от тяжелых случаев заболевания", - пояснил Мертенс.

Он отметил, что комиссия будет рекомендовать повторные прививки только уже имеющимися вакцинами.

В сообщении Funke говорится, что некоторые страны уже начали предлагать дополнительные бустерные дозы, но недавнее исследование, проведенное в Израиле, показало, что, хотя четвертая доза вакцины и повышает уровень антител, он еще недостаточно высок для предотвращения заражения штаммом "омикрон".