На Олимпиаде в Пекине будут работать около 19 тыс. волонтеров

Для проведения зимних Олимпийских игр в Пекине привлечены в общей сложности 19 тыс. волонтеров. Об этом в четверг на сессии Международного олимпийского комитета заявил вице-президент оргкомитета Ян Шуань, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему времени в нашем распоряжении на зимних Олимпийских играх 19 тыс. волонтеров. Поэтому, пожалуйста, получайте удовольствие от гостеприимности китайского народа в предстоящие дни", - сказал он.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.