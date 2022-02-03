https://news.day.az/world/1432337.html Стрельба в США - есть раненые
Стрельба в США - есть раненые
По крайней мере пять человек получили ранения при стрельбе в американском городе Оровилл (штат Калифорния) в среду вечером, 2 февраля. Об этом заявил мэр города Чак Рейнольдс, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"В AmPm (сеть небольших магазинов - ред.) <...> стрельба. Пять человек пострадали", - написал Рейнольдс в Facebook.
Злоумышленник, по его словам, зашел в магазин сети Walmart, где также были зафиксированы пострадавшие, однако их число не уточняется.
Позже Рейнольдс сообщил, что стрелявший задержан, он находится под стражей.
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