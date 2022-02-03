Стрельба в США

По крайней мере пять человек получили ранения при стрельбе в американском городе Оровилл (штат Калифорния) в среду вечером, 2 февраля. Об этом заявил мэр города Чак Рейнольдс, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В AmPm (сеть небольших магазинов - ред.) <...> стрельба. Пять человек пострадали", - написал Рейнольдс в Facebook.

Злоумышленник, по его словам, зашел в магазин сети Walmart, где также были зафиксированы пострадавшие, однако их число не уточняется.

Позже Рейнольдс сообщил, что стрелявший задержан, он находится под стражей.