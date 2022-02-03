https://news.day.az/world/1432369.html Стало известно, когда будет избран новый президент Армении
Стало известно, когда будет избран новый президент Армении
Новый президент Армении будет избран в марте.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства.
65 депутатов парламента Армении поддержали кандидатуру министра индустрии высоких технологий Ваагна Хачатряна на этот пост.
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