Стало известно, когда будет избран новый президент Армении
Depozit faizini öncədən al!

Новый президент Армении будет избран в марте.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства.

65 депутатов парламента Армении поддержали кандидатуру министра индустрии высоких технологий Ваагна Хачатряна на этот пост.