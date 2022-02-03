Кадры спасения людей с канатной дороги в Сочи

В Сети появилось видео из Сочи, где остановилась канатная дорога на горнолыжном курорте Красная Поляна.

На опубликованных кадрах видно, как одного из пассажиров дороги осторожно спускают на землю при помощи троса спасатели, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Как уточняется, сейчас спасатели по очереди снимают людей с остановившейся канатной дороги.

По некоторым данным, уже спасено 26 человек, еще девять пока что остаются наверху. Возможной причиной остановки канатной дороги мог стать сбой программы.

Об остановке в Сочи канатной дороги с пассажирами стало известно в среду, 2 февраля.